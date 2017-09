Liège New Wave Fest (Cercle Saint Joseph & Victor – Awirs Flemalle) 23/09/2017

Bien beau programme que celui du Liege New Wave Festival programmé le 23 septembre 2017. Il y en a qui ne sont jamais à cours d’idées, et nous tirons notre chapeau aux activistes.

L’organisateur propose à travers cette affiche une belle série de performances live, dans un esprit éclectique et expressif.

Bonne soirée à tous ceux qui s’y rendront.

–

Au menu, les petites friandises musicales suivantes :

Honeymoon Cowboys (photo)

Le son de l’ouest, produit par une formation montée autour de deux ex-Siglo XX, groupe cher à notre coeur. Vous y retrouverez des paysages hantés, passionnés et des arrangements étudiés.



DaGeist

Electro-new wave du nord de la France. Sons de synthé analogiques et basses 80’s linéaires et amples.

C’est en concert qu’ils disent prendre toute leur dimension, alors allez vérifier par vous-mêmes.

Et dansez maintenant, tiens.



Suffocating Minds

Quatuor electro belge influencé lui aussi par le son des 80’s… et d’aujourd’hui (comme Dageist, d’ailleurs) ! Influences revendiquées, entre autres : Depeche Mode, IAMX, She Wants Revenge, NIN, Sohn, Editors, Haudjobb, Goblin, Gorgio Moroder, Jerry Goldsmith, John Carpenter…



Ground Nero

Projet définissant son optique comme celle d’un « groupe cold/dark wave [redéfinissant] le son et l’atmosphère post-punk, gothique/dark wave des années 1980, en utilisant la technique moderne tout en conservant les racines et la culture cold wave. Le résultat est une orchestration ‘wall-of-sound’ à multiples niveaux… et le but visé est de faire frissonner et trembler le public. » Alors ? Heureux les gens ?

BEYOND by Ground Nero

The Hermetic Electric

Un son belge romantique et dark pop, et puisant aussi aux sources du post-rock et de la new wave.

'FEEL NOTHING' by The Hermetic Electric

Sygo Cries

Une cold wave electro belge rigide.

Ship of Friends by Sygo Cries

La série de concerts est complétée par une soirée new wave / gothic / EBM qui se déroulera aussi au Cercle Saint Joseph & Victor

Cercle Saint Joseph & Victor

Rue Jules Beaumont

1 Awirs Flemalle

Timing de la soirée

Ouverture des portes / Doors open : 15h

The Hermetic Electric : 16H – 16H45

Sygo Cries : 17H15 – 18H15

Ground Nero : 18H45 – 19H30

Dageist : 20H – 21H

Suffocating Minds : 21H30 -22H30

Honeymoon Cowboys ( EX SIGLO XX ) : 23H – 00H

AFTER PARTY NEW WAVE GOTHIC EBM avec Gondrand & Trioxin : 0H -3H

