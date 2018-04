Les Tétines Noires : concerts du retour

Ceux qui les aimèrent en croiront peut-être aussi peu leurs yeux que ceux à qui l’on a annoncé un jour que Marquis De Sade réexisterait live. Mais il semble – sauf surprise – que l’expérience sera ponctuelle et d’assez courte durée.

–

Les Tétines Noires, alternatifs inclassables fondés dans les années 1980 avant de laisser place à des émanations divergentes (le fameux LT.NO) remettent le couvert, pour plusieurs concerts. Eeeh, oui.

Cette initiative de reformation live est prise à l’occasion de l’opération de réédition des trois opus studio du groupe sur les labels Infrastition et Manic Depression. Ces rééditions se feront sous la forme d’un coffret avec bonus inédit, à la rentrée prochaine.

Parmi les dates prévues :

– VENDREDI 01/06/2018 à 20h00

@ FGO-Barbara : 1 Rue Fleury, 75018 Paris

01 53 09 30 70

Métro Barbès Rochechouart, La Chapelle, Gare du Nord

Informations

– SAMEDI 16/06/2018

@ Théâtre des Amandiers – 7, Avenue Pablo Picasso, Nanterre

01 46 14 70 00

– VENDREDI 29/06/2018 à 20h00

Les Tétines Noires feat. Made In Eric + La Colonie de Vacances + Maulwürfe

Dans le cadre de la quatrième soirée Hybris

@ L’Aéronef : 168 avenue Willy Brandt, 59 777 Lille

03 20 13 50 00

Informations

Une date à Bruxelles, à L’Arlon, est aussi prévue le 2 juin.

Présentation officielle (source : page FB event du show live @ FGO-Barbara)

Fondé dans les années 1980 par le Comte d’Eldorado, et Goliam alors âgés de 13 ans, ils reviennent dans une des formations d’origine avec l’artiste Eric Madeleine aka Made In Eric, en Corps Objet Pied de Micro ainsi que de plusieurs invités surprise.

Très proches du plasticien Joel Hubaut avec qui ils ont collaboré à maintes reprises, ils ont toujours pleinement assumé leurs racines Batcave-rock, mais n’en ont pas moins développé un style extrêmement personnel et original, outrageusement glamour, arty parfois même psyché accompagné souvent d’une pointe d’humour et de dérision.

En 1990 ils signent avec le label Boucherie fer de lance du Rock Alternatif et sortent leur premier album «Fauvisme et pense-bête». Salué par la presse Il frappe par sa théâtralité délirante, ses textes en français aux accents dadaïstes et sa musique inquiétante. Un an plus tard ils reviennent avec « Brouettes », un second album habité par la même folie sombre, mélange de rock wave et de comptines névrotiques. Ils se produisent un peu partout en France, en Europe, dans les pays de l’est, au Canada ou aux USA ainsi que dans de nombreux festivals (Eurockéenes, Bourges , SXSW …). Leurs shows se déroulent au sein de décors surréaliste, oppressant, parfois absurde où se côtoient des os géants, des brouettes suspendues, des poupées maléfiques et des déguisements d’animaux. En 1995 ils sortent leur 3 eme opus intitulé « 12 Têtes Mortes », disque aux accents plus industriel noise et électronique accompagné de 12 pochettes différentes réalisées par des artistes comme Ben, John Giorno, Orlan…En 1998 le groupe gothique américain Christian Death reprend un de leurs morceaux sur l’ album Pornographic Messiah. La boucle est bouclée.

Dans les informations parallèle à l’activité des Tétines Noires, notez aussi que l’autre projet d’Emmanuelle Hubaut, Dead Sexy Inc, sortira un nouveau format EP le 12 mars, concomittamment à leur nouvelle date live au Gibus à Paris.

En outre et enfin, le 14 juin sortira chez Cleopatra Records et en version vinyle chez Meidosem Rock’N Roll Station : c’est le premier album de Pest Modern, projet monté par le même Emmanuelle Hubaut avec son paternel, à savoir le plasticien et performer Joel Hubaut.

Be Sociable, Share!