Les Saisons Contemporaines : festival instruments atypiques @Vic-sur-Breuilh (87) fin juillet

Initiative fort originale que celle prise par les organisateurs de ce festival de créations et oeuvres du répertoire pour instruments atypiques, qui se déroulera sur trois jours séparés fin juillet à Vicq-Sur-Breuilh (Haute-Vienne – 87). Les 23, 26 et 29 dudit mois, se succéderont au Vieux Château des soirées aux thématiques alléchantes pour toute oreille avide de sensations nouvelles.

–

Avec par ordre d’apparition :

– 23/07 : Mandoline et électronique (Florentino Calvo)

– 26/07 : Quatuor vocal et euphones (Ensemble Méliades & Ensemble Hope)

– 29/07 : Ondes martenot et ondéa (Nadia Ratsimandresy)

Le festival naît toujours d’une conjonction de forces.

Et l’histoire de la réunion des forces est ainsi contée sur la page FB officielle des Saisons. Et nous, eh bien… nous la leur volons :

Depuis plusieurs années déjà, Jean-Louis Durand-Drouhin ouvre l’espace du Vieux Château à l’art contemporain sous toutes ses formes : Théâtre, peinture, sculpture, poésie, musique (Les Saisons du Vieux Château). L’Ensemble Hope y est invité très régulièrement pour donner des créations musicales et des concerts.

Marc-Antoine Millon, Directeur artistique de l’Ensemble Hope et Jean-Louis Durand-Drouhin ont décidé de coproduire un espace récurent dédié à la musique contemporaine, un festival de poche, sur une semaine, qui se tiendrait tous les ans au mois de juillet.

Il existe déjà une pléthore de festivals, l’originalité de celui-ci serait basée sur l’invitation de musiciens ou d’ensembles reconnus, jouant d’instruments atypiques, peu usités, ou peu médiatisés, et rendre compte par la création de divers compositeurs et d’œuvres du répertoire, de la richesse sonore et esthétique de ces instruments.

La commune de Vicq sur Breuilh est un creuset de la culture en ruralité, une référence sur le plan national, c’est un paragraphe supplémentaire dans l’écriture de cette page, elle aussi hors normes.

COPRODUCTION : Le site du Vieux Château sera mis à disposition pour le festival, comprenant la salle de spectacle et le gîte pour la résidence des artistes.

L’association Ensemble HOPE sera le relais administratif pour la communication, la gestion des salaires et des frais attenants à la venue des artistes, et fournira le matériel de prise de son, parc micros et table de mixage. Dans la mesure du possible un document vidéo sera réalisé.

Music Passion fournira gracieusement les équipements de diffusion pour le son.

Un club entreprise, pour l’obtention de fonds privés est en préparation.

Pour ce qui est de la billetterie, allez au plus simple.

Rendez-vous à Vic-sur-Breuilh, l’occasion d’un bon tourisme vert au passage, et allez directement au Château.

Les billets seront en vente sur place (jours 1 & 3 : 10€ / jour 2 : 25€), le jour de chaque concert au Vieux Château… et à l’avance au Musée & Jardins Cécile Sabourdy, à Vicq-sur-Breuilh aussi. Dans l’attente de ces sons de l’ailleurs, découvrez ici certains des artistes compris à ce menu ambitieux et attrayant.





> LES SAISONS CONTEMPORAINES ONLINE

– Facebook

> VIC-SUR-BREUIL ONLINE

– Site officiel

Be Sociable, Share!