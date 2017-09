Les ex-Bauhaus Peter Murphy et David J se retrouvent live

Certains en concluront que Bauhaus est à moitié réuni. Nous nous contenterons simplement de constater que ce sera vrai au moins sur une petite série de trois dates de concerts solo de l’ex-chanteur de Bauhaus.

Peter Murphy retrouvera en effet celui qui a, à plusieurs reprises, été son collègue au sein du groupe post-punk phare, à savoir le bassiste David J, auteur de ces lignes de basses dont vous connaissez certainement le glissement et la fuidité.

L’évènement aura lieu lors des trois ultimes shows solo que Murphy délivrera à San Francisco sur la période janvier/février 2018. Une série de shows reportée de la mi-2017 au début de l’année prochaine, et qui couvrira l’intégralité de sa carrière, à travers des soirées thématiques consacrées à la restitution d’albums entiers (bon courage aux musiciens pour la mise en place) : Should the World Fail to Fall Apart, Love Hysteria, Deep, Holy Smoke, Cascade, Dust et le récent et puissant Ninth.

C’est Peter qui en a fait l’annonce via Facebook en déclarant éprouver un un fort sentiment à l’idée que David se joigne à lui pour les trois ultimes performances, au cours desquelles le groupe de Murphy délivrera une série de classiques de Bauhaus.

Ces concerts se dérouleront les 14, 15 et 16 février 2018.





Texte du communiqué de P. Murph y (extrait) :

C’est avec un sentiment de grande joie que j’annonce que David J a accepté mon invitation à se joindre à moi pour restituer, il faut le dire, d’excellentes parties de basse originales pour trois spectacles de la série Mr Moonlight Bauhaus à la Chapelle SF les 14, 15, et pour un show supplémentaire le 16 février. (…) Ce sera un grand plaisir d’avoir personnellement David à mes côtés pour ces spectacles. On se voit tous là-bas.

Be Sociable, Share!