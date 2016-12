Les Discrets : tournée début 2017

Alors qu’est attendue la sortie de son troisième album studio, intitulé Predateurs, Les Discrets annoncent officiellement qu’ils assureront une nouvelle tournée en Europe mais aussi en Russie (!) pour le courant du mois de janvier 2017.

Dates :

09/01/2017 Bologne @ Freakout (IT)

11/01/2017 Oberhausen @ Helvete (ALL)

12/01/2017 Dresde @ Club Sabotage (ALL)

13/01/2017 Bratislava @ Fuga (SLOV)

14/01/2017 Budapest @ Durer Kert (H)

15/01/2017 Praha @ NoD (REP TCH)

16/01/2017 Erfurt Club @ From Hell (ALL)

17/01/2017 Helmond @ Cacaofabriek (PAYS BAS)

18/01/2017 Arnhem @ Willemeen (PAYS BAS)

19/01/2017 Paris @ Batofar (FR)

21/01/2017 St Petersburg @ The Place (RUSSIE)

22/01/2017 Moscow @ Les Club (RUSSIE)

24/01/2017 Lyon @ Razzle (FR)

25/01/2017 Zürich @ Ebrietas (SUISSE)

26/01/2017 Antwerp @ Het Bos (B)

