Le TINALS approche

Le week-end du 1er au 3 juin, le festival This Is Not A Lovesong revient animer Paloma, la scène des musiques actuelles de Nîmes. Cette sixième édition compte encore élargir le spectre et le public tout en gardant son esprit « indé » des débuts. En plus des concerts, les animations, restaurations, stands et ateliers envahiront tout l’espace extérieur. Les cinq scènes se partageront des valeurs sûres, des vétérans ou des figures émergentes. Au programme, il y aura bien sûr des noms bien connus des amateurs de synth-pop et de rock indie (John Maus, Sparks, Jesus & Mary Chain, Deerhunter, The Breeders, Beck…) mais aussi des tas de formations que nous pourrons découvrir pour le première fois sur scène (Moaning, Warmduscher, Flat Worms, Idles, Cigarettes After Sex, Dead Cross…) et nous ne manquerons pas de vous faire un compte-rendu de ce qui reste la plus grosse manifestation du genre dans le Sud de la France.

Pour commencer à réviser et à mémoriser les horaires de passage, tout est déjà sur le site, avec liens d’écoute et toutes les informations nécessaires : thisisnotalovesong.fr

