Le ‘Requiem’ de Celtic Frost achevé par Triptykon pour le Roadburn 2019

C’est le genre de nouvelle qui échauffe direct les esprits d’adeptes die-hard normalement constitués. Le leader de Celtic Frost et actuel frontman de Triptykon, Tom G. Fischer, annonce une performance exceptionnelle, programmée à l’occasion du prochain Roadburn de Tilburg. Une musique de commande, et pas n’importe laquelle.

L’annonce officielle tient en le résumé suivant : Triptykon & l’équipe du Roadburn mettent en œuvre une collaboration à l’occasion de la prochaine édition du festival, commande dont le but est l’achèvement et la restitution live intégrale du Requiem inachevé de Celtic Frost.

L’histoire remonte.

Fischer rappelle qu’elle a démarré à l’automne 1986, à ses vingt-deux ans. Il commence alors à écrire ce qui devait dans son esprit devenir la première fraction d’un futur Requiem en trois parties (Missa pro Defunctis – messe pour les morts). Cette partie introductive, une fois terminée, est sortie sur l’album Into The Pandemonium de Celtic Frost, en juin 1987, sous le titre Rex Irae.

Alors que le groupe répétait et enregistrait cette première partie du Requiem, nul ne pensait que cette expérimentation conduirait à des divergences d’opinion significatives entre le groupe et le label qui l’avait signé à l’époque. Celtic Frost avait prévu d’achever les deux parties manquantes du Requiem après la tournée et de publier les trois parties du Requiem sur un EP correspondant à une expérience totale courant 1988.

Le conflit avec le label dégénéra, programmant la faillite de toute l’opération, et la mort du groupe fin 1987.

Avec la résurrection ultérieure de Celtic Frost par une volonté commune de Martin Eric Ain et Fischer, est venue l’heure espérée de la complétion. Et ça a failli avoir lieu : l’achèvement du Requiem a été remis sur le tapis et en 2002, à l’âge de 38 ans, seize ans après le premier volet, Fischer a commencé à écrire la troisième partie sur la base des démos enregistrées en 2001.

Ce travail a vu le jour sur le phénoménal album Monotheist signé par Celtic Frost en 2006 (sous le titre Winter). C’était reparti, et il restait à fabriquer la seconde partie manquante. Fischer avait en tête le détail des implications afférentes, mais Celtic Frost s’est disloqué des suites de divers problèmes internes. Le Requiem, une fois de plus, est resté inachevé.

Une malédiction.

Mais il y a un proverbe : tant qu’il y a de la vie…

Et l’intention de terminer le Requiem complet est restée vivace en la personne de Tom. La formation du projet metal Triptykon avait pour ambition de poursuivre le chemin tracé par les anciens Hellhammer et Celtic Frost. Le groupe a fait sa vie, a conquis un public et après deux albums studio, en 2018, seize ans après le dernier travail réalisé sur le Requiem, Walter Hoeijmakers, fondateur du légendaire Roadburn Festival et proche ami de Fischer, le contacte pour une commande spéciale : il lui propose d’apparaître au Roadburn de Tilburg pour une représentation du Requiem dans sa version achevée et intégrale.

Tout était question de temps et de moyens. Fischer prend donc le temps car il sait que les moyens suivent : ils lui sont donnés. Des moyens conséquents. Walter et son équipe fournissent les ressources permettant à Tom de terminer tout le travail et le protagoniste principal de cette histoire est actuellement à pied d’œuvre pour achever l’œuvre.

Les trois parties du Requiem seront donc restituées live par Triptykon au Roadburn 2019 enrichies d’une authentique orchestration classique, sous le patronage de Florian Magnus Maier, collaborateur classique et arrangeur pour le projet. Histoire de faire les choses au mieux – ce qui rend l’histoire réellement passionnante – Fischer & co. seront accompagnés par le Metropole Orchestra, avec le soutien de la ville de Tilburg.

Au programme de la future performance de Tilburg, dans l’ordre :

– Rex Irae (Requiem, Chapter I: Overture – Fourth Incarnation)

– Grave Eternal (Requiem, Chapter II: Transition)

– Winter (Requiem, Chapter III: Finale – Ninth Incarnation)

Communiqué officiel ici.

