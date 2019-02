Le Bal Des Enfers, en juin en France : réservez !

Obsküre est fier d’être partenaire du cabaret underground musical et multidisciplinaire Le Bal Des Enfers : une coopération artistique impliquant un line-up d’activistes aléatoire en fonction des dates (Fréjus, Lyon, Montpeller et Lille programmés pour l’heure sur tout le mois de juin 2019).

En résumé : vous n’êtes pas au bout de vos surprises.

–

Parmi les activistes en question : Valfeu (démiurge : Antoine Aureche, alias aussi TAT / nouvelle formule : TAT Resurrectio), Nevah, Divine Shade, Herr Liebe, Dogme, Kod-31, Vuduvox, Töt ou encore Insext.

Le plateau du Bal Des Enfers propose des soirées complètes et au menu aléatoire : musique live, DJ sets, mais aussi performance burlesque avec l’intervention possible de Satomi Zpira et Melainya B.

L’expérience démarre sans tarder, et pour tout une série de dates à réserver sur votre agenda. Les préventes sont lancées depuis hier soir via www.lebaldesenfers.com.

Plus qu’à vous endimancher, bande de petits coquins.

> RESERVATIONS / TICKETS

– SITE OFFICIEL : Le Bal Des Enfers

– Via Valfeu

– ou ici

> FB EVENT – LYON 14/06/2019 @ Hard Rock Café

– Le Bal Des Enfers

Avec :

SATOMI ZPIRA & MELAINYA B. (Performance burlesque)

VALFEU (Concert, sur les images du Faust de Murnau)

HERR LIEBE (DJ set, Urgence Disk, cold & dark wave, electrosexy)

TAT RESURRECTIO (Concert, ft. Le Chiffre, Diabolus in V., Nevah)

DIVINE SHADE (Concert, pour les fans de NIN et Gary Numan)

INseXT (DJ set, Dancefloor Blade Runner)

JAN WILHEMN (Performance poétique)

+ bière spéciale ‘Diablo’

