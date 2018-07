Lancement ce soir des Saisons Contemporaines @ Vicq-sur-Breuil (87)

C’est aujourd’hui que démarre à Vic-sur-Breuilh (87) l’heureuse initiative des Saisons Contemporaines : trois soirs disséminés sur cette semaine, et au cours desquels vous pourrez découvrir des musiques, musiciens et instruments tous aussi rares les uns que les autres – festivités dont Obsküre a dévoilé le menu ici.

Pour ce 23 juillet 2018, c’est une soirée Mandoline et électronique qui donnera au public d’apprécier le savoir-faire de Florentino Calvo, membre du trio Polycordes. Un trio pas inconnu par ici puisqu’il a rendu hommage en temps et heure à notre regretté collaborateur Frédérick Martin, lui-même compositeur.

Début des hostilités : 20h00

Prochaines étapes des Saisons :

– jeudi 26/07 à 20h00 : Quatuor vocal et euphones (Ensemble Méliades & Ensemble Hope) (concert produit par le Festival 1001 Notes)

– dimanche 29/07 à 17h00 : Ondes martenot et ondéa (Nadia Ratsimandresy)

