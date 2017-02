Laibach : concert en mode symphonique à Zagreb le 9 mai

Laibach annonce qu’il assurera prochainement un show spécial intitulé Our Songs, Your Dreams (Nase pjesme, vasi snovi).

L’évènement se déroulera au Vatroslav Lisinski Hall de Zagreb, en Croatie, le 9 mai, « jour de la victoire de l’Europe sur le fascisme et le nazisme » dans les propres termes du groupe.

Cette performance sera l’occasion d’assister à une production sérieusement augmentée. Le concert sera effectivement réalisé en collaboration avec le RTV Symphony Orchestra de Slovénie.

La formation sera dirigée par Simon Dvorsak.

Photo : Maya Nightingale

Be Sociable, Share!