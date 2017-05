Kosmo Kino Plaza Cycle X le 30 juin et 1er juillet

Les concerts Kosmo Kino Plaza reviennent pour deux soirées exceptionnelles le 30 juin et 1er juillet prochains au Zèbre de Belleville à partir de 19h. A l’exception de Position Parallèle, tous les projets invités se produiront pour la première fois en France.

Le 30 juin optera pour de sonorités plus électroniques, synth-wave et dansantes, avec Black Light Ascension, projet mené par deux membres de Knifeladder, Position Parallèle, l’autre facette de Geoffroy D. de Dernière Volonté, et la trop rare Geneviève Pasquier, moitié féminine de Thorofon.

Le 1er juillet, le style se fera plus bruyant, lorgnant parfois vers le Power Electronics, avec Antivalium (facette noise de Black Light Ascension), Tunnels of Ah (Head of David), Kommando (Thorofon) et Ke/Hil (Anenzephalia, Genocide Organ).

Kosmo Kino Plaza continue ainsi à explorer les courants post-industriels dans toute leur diversité.

À ne pas manquer.

Toutes les infos ici : http://www.kosmokinoplaza.org/

Le Zèbre de Belleville, 63 boulevard de Belleville 75 011 Paris

Be Sociable, Share!