Killing Joke : date française, tournée et coffret anniversaires

Il y a quelque chose d’étrangement paradoxal à voir Live Nation (branche France) annoncer la tenue d’un show parisien d’un projet post-punk culte réputé pour sa méfiance/défiance vis-à-vis des corporations.

–

Toujours est-il que c’est ce qui vient de se produire avec la confirmation d’une date parisienne pour les vénérables Killing Joke (le samedi 27 octobre, au Cabaret Sauvage).

Et ce ne sera pas tout en 2018 pour Jaz & co. : leur quarantième année d’activisme sonore occasionnera la tournée anniversaire Laugh At Your Peril (qui commence aux Etats-Unis et se terminera au Roundhouse de Londres, lieu familier), ainsi que la sortie d’un coffret anthologique : Fortieth Anniversary Ultimate Collection, qui sortira en deux éditions différentes : une version rassemblant seize formats double-CD (dont un volume d’indédits – cf. image ci-dessous) et une autre en séries double-vinyles. Quelques inédits au programme.

Prévente des billets ce 12 avril et mise en vente le 13 avril ici.

La série de célébrations du quarantième anniversaire est prévue pour s’étaler sur deux ans.

Be Sociable, Share!