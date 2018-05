JG Thirlwell (Foetus) lance Xordox en live

Thirlwell ne s’arrête jamais, et vous devriez le savoir.

Nouvelle preuve : le frais projet du pionnier de l’industriel se nomme Xordox et fera ses débuts sur scène avec une performance londonienne (en compagnie de Teeth Of The Sea). Ca se passera aux studios Corsica, le 5 juillet prochain.

Pour cette performance spéciale, l’ami JG sera rejoint aux claviers par le collaborateur de longue date Simon Hanes (Tredici Bacci). Ca va bastonner.

Le tout premier album de Xordox, Neospection, est sorti en 2017 chez les Editions Mego.

Tickets disponibles ici. Bonne chasse !

