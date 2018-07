Jeanne Added : « Radiate » (vidéo)

Jeanne la très sensible et fameuse revient avec un nouvel opus studio intitulé Radiate, dont la sortie est prévue pour le 14/09.

L’album est en précommande ici et nul doute que les tensions froides et synthétiques du tout nouveau clip éponyme, basé sur une idée de Camille Sauvage et réalisé par Kevin Gay, produit par HK Corp, vont réveiller tous les appétits possibles la concernant. C’est beau comme tout, il faut le dire.

A voir ici même.

–

Il y aura bien sûr un aboutissement live. Jeanne défendra le nouvel album sur scène, et passera notamment par le Zénith de Paris le 3 avril 2019. Point culminant, semble-t-il. Bien avant, elle aura écumé d’autres scènes, plus petites et tant mieux, à partir du mois de septembre 2018. Parmi elles, celles du CCM John Lennon de Limoges (87) le 26 octobre, ou encore Vendome (le 27), Le Trianon (Paris, le 30), Biarritz (le 1er novembre), Angoulême (La Nef, le 6 novembre).. et plein d’autres, éventuellement vérifiables ici.

Photo : Roch Armando

