Jarboe & Father Murphy : une imposante tournée 2017

L’ex-muse de Michael Gira et ex-Swans [photo] vient de dévoiler une liste impressionnante de shows solo à venir sur toute la fin d’année, en Europe et alentours. Cette tournée comprendra presque trente-cinq dates et la verra s’associer à la formation italienne Father Murphy.

La tournée débute la semaine prochaine et deux dates sont prévues en France : le 20 octobre au Sonic de Lyon, suivi du 21 aux Instants Chavirés, à Paris.

Jarboe n’arrive pas les mains vides : il y aura des souvenirs à emporter pour ceux qui le désirent. Elle a en effet réalisé une version très limitée, peinte à la main et signée de son dernier album studio As Mind Dissolves As Song Come, et ces objets seront disponibles à la vente lors des shows live. Les collectionneurs savent ce qu’il leur reste à faire.

Cette tournée se déroule aussi sous le signe d’une collaboration accentuée entre Jarboe et Father Murphy : les deux se retrouvent en effet sur un EP vinyle disponible aux lieux des spectacles communs. Une magnifique affiche de tournée commune sera aussi disponible.

Jarboe fait part au public du fait que l’achat de ces objets participera à financer les frais de tournée et de voyage du binôme et de son équipe.

Jarboe Tour 2017

SEPTEMBER

Sept 22 N9, Eeklo, Belgium

Sept 23 Südbahnhof, Krefeld, Germany

Sept 24 QUASIMODO Berlin, Berlin, Germany

Sept 26 Kabinet Muz, Brno, Czech Republic

Sept 27 Soulkostel, Vernerovice, Czech Republic

Sept 28 LAS, Poznan, Poland

Sept 29 NRD Klub, Torun, Poland

Sept 30 Smoke Over Dock II Festival @ B90, Gdansk, Poland

OCTOBER

Oct 01 Distorted Festival @ Klub Hydrozagadka, Warsaw, Poland

Oct 02 Dom, Lodz, Poland

Oct 04 Ģertrūdes ielas teātris, Riga, Latvia

Oct 05 16 Tons, Moscow, Russia

Oct 7 The Place, St. Petersburg, Russia

Oct 10 Kraken Sthlm, Stockolm, Sweden

Oct 11 Tinvallakyrkan, Karlstad, Sweden

Oct 12 House of Foundation, Moss, Norway

Oct 13 Koloni Gbg, Gothenburg Public Library, Gotenburg, Sweden

Oct 14 TAPE, Aarhus, Denmark

Oct 16 Safe, Basel, Switzerland

Oct 17 La Cave 12, Geneve, Switzerland

Oct 18 Bruma Vol. III, Pistoia, Italy

Oct 19 Circolo Gagarin, Busto Arsizio, Italy

Oct 20 Sonic Lyon, Lyon, France

Oct 21 Instants Chavirés, Paris, France

Oct 23 St Pancras Old Church, London, England

Oct 24 The Musician , Leicester, England

Oct 25 Cottiers Church, Glasgow, Scotland

Oct 26 The Continental, Preston, England

Oct 28 Magasin 4, Brussels, Belgium

Oct 29 Tivoli Vredenburg, Utrecht, Netherlands

Oct 31 Sala Nazca, Madrid, Spain

NOVEMBER

Nov 02 49 ZDB, Lisbon, Portugal

Nov 03 Understage / Teatro Municipal do Porto – Rivoli . Campo Alegre, Porto, Portugal





