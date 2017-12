IAMX en concert à Paris en mars

Il est bon d’apprendre que Chris Corner renonce moins que jamais à l’expérience live : son IAMX sera en effet à La Machine du Moulin Rouge (ex-Locomotive) le soir du lundi 5 mars 2018.

Ca va bouger en 2018, pour Chris & co. Ce concert parisien a lieu, en effet, dans le cadre de la sortie de l’album Alive In The New Light, laquelle aura lieu le 2 février 2018. Le disque comprendra neuf nouvelles compositions et sa pochette, assez remarquable, est le fruit du travail de Ryan Clark (Invisible Creature).

D’autres dates live d’IAMX sont, pour pour l’heure, prévues à Vienne et Londres.

–

Ouverture des portes de La Machine le soir du 5 mars : 19h00.

Commandes de l’album possibles ici.

