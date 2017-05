High Functioning Flesh + Luminance LIVE le 19/05/2017 @ Espace B (Paris)

Obsküre est fier d’annoncer et d’être partenaire d’une nouvelle soirée bigarrée façon EXBTN au fameux Espace B (Paris, XIXe).

Certains bougent sempiternellement pour ouvrir des espaces souterrains au monde, alors que le monde en profite et parte à la rencontre de la singularité et l’originalité.

Au menu de la soirée du vendredi 19 mai 2017 et à partir de 20h00 : electro-punk, EBM et synth-pop. Autant dire : électisme de rigueur, et nostalgie au placard – les corps vont parler !

Communiqué officiel paru sur la page event dédiée à l’évènement :

EXBTN & l’ESPACE B présentent :

HIGH FUNCTIONING FLESH (électro-punk / DKA Records, DAIS Records / USA)

A mille mille de toute nostalgie, le duo synth-punk de Los Angeles composé de Greg Vand et Susan Substract s’est donné pour mission de réveiller à coups de beat nos corps comateux et nos esprits anesthésiés par la société du spectacle. En route pour le WGT, ils s’arrêtent à Paris, bien décidés à prouver qu’ils ont les moyens de leurs ambitions.

LUMINANCE (New-wave, synth-pop / BE) :

L’écho de tambours distants, un vent vaporeux qui charrie des voix anciennes, comme un guide à travers la froideur de la ville vers une lumière ancestrale. Depuis sa naissance à Bruxelles en 2012, Luminance ne cesse d’explorer des champs inconnus de la musique électronique, déclinant sa mélancolie sur des tonalités EBM dures et brutales comme sur de tortueuses mélodies synth-pop. Ambitieux et sans compromis, le projet de DA composera avec High Functioning Flesh une symétrie à angles aigus, nette comme un miroir brisé.

TARIFS

8€ en prévente

10€ sur place

ESPACE B.

club_concerts_amour_expos

16 rue Barbanègre 75019 Paris

M° Corentin Cariou / Ourcq

www.espaceb.net

