Guerre Froide + Wallenberg + Thesaintcyr : LIVE le 16/05/2017 @ Petit Bain (Paris)

Cette soirée présentée par TSC Records, Anyway/Today et le Petit Bain, ancrée dans la frappe sèche, la cold wave et le post-punk aura lieu le 16 mai prochain au Petit Bain, à partir de 19h30.

Organisée par le Petit Bain, elle verra se succéder sur scène plusieurs formations hexagonales repères dans le genre. Guerre Froide, Wallenberg et Thesaintcyr enchaîneront en effet trois performances live qui risquent de retourner plus d’un corbeau.

Réservations ici.



COMMUNIQUE OFFICIEL (sources : Digitick / page FB event) :

TSC Records, Anyway/Today, et Petit Bain présentent la première édition de « Back to the Post », une soirée qui vous emmène dans l’univers noir glacé des groupes cultes ou contemporains sachant manier le froid et l’énergie à la perfection.

On démarre la première édition de « Back to the Post » avec les cultissimes Guerre Froide pour fêter l’arrivée de leur nouvel opus. Ils seront accompagnés de Wallenberg et Thesaintcyr feat Pascale le Berre qui sera également en dédicace pour Marc Seberg.

GUERRE FROIDE



A l’instar de quelques groupes français apparus à l’aube des années 80, Guerre Froide s’est inscrit d’emblée dans une mouvance post-punk/cold wave. Rapidement, le groupe a su imposer son atmosphère musicale répétitive et hypnotique tantôt agressive, tantôt lancinante, sur laquelle le chant vient poser des paroles empreintes de visions à la fois existentielles et poétiques, traversées de critiques sociales, voire politiques.

WALLENBERG



Espoir de la new wave française dans les années 80, Wallenberg disparait en 1988 puis renaît 15 ans plus tard avec un nouveau line up autour du chanteur et membre fondateur Hervé. Le premier album, Always the same/Sea of Sins, sort en 2004, avec une édition limitée comprenant 10 titres de sa première période. Après plusieurs apparitions sur des compilations et une trentaine de concerts (avec notamment Alien Sex Fiend, Jad Wio ,The Damned …), le groupe sort son nouvel album Love is Slavery en mai 2013. Un son élégant et nerveux, toujours empreint de ce malaise et cette tension qui en font sa marque de fabrique. (Obsküre #15)

THESAINTCYR



La romance froide de l’hiver se repose sur un piano vivace, coincé entre mélancolie et chaleur humaine. Et le cri d’un homme, accablé par la noirceur de sa voix, vient assommer avec charisme une tranquillité aux tendances presque jazzy. Television, David Bowie, les noms reviennent en mémoire pour certifier ce label post-punk accrédité au trio parisien. Celui qui envoie, qui nous transporte dans un univers à la frontière de la jouissance, de l’angoisse aussi. Parce que l’album est un multivitaminé musical, riche d’un panel large d’influences eighties, les émotions se surenchérissent au fil des morceaux, se chevauchent et s’entremêlent. La puissance, la sincérité à fleur de peau, tout est là. Le souffle coupé, on comprend alors la légitimité de leur succès en Finlande, là où il fait froid. » (Romain Le Berrigot, Désimposture.)

+ PASCALE LE BERRE (DJ SET)

Organisateur : SCIC PETIT BAIN

> SOIREE BACK TO THE POST

– Page FB event

