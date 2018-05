Garbage : « Medication (acoustic) »

Les rééditions ont du bon si elles donnent à manger, et ce sera a priori le cas de la future livraison concernant le Version 2.0 de Garbage, disque que Shirley Manson qualifie de « quintessentiel ».

–

La nouvelle forme de l’album sortira le 22 juin, largement en amont d’une tournnée britannique anniversaire, alors que Garbage travaille sur un nouvel album. Jongler entre passé et futur est une discipline comme une autre.

La réédition comprendra évidemment la version originelle de l’album, complétée de faces B d’époque, et sera rendue disponible en divers formats incluant plusieurs versions CD et LP vinyle coloré (avec posters et tout ça).

Le teaser de la réédition passe aujourd’hui par la mise en avant d’une version acoustique de « Medication », à écouter ici même.

Garbage UK Tour 2018

04/09 – Edinburgh, Edinburgh Festival Theatre

05/09 – Glasgow, Barrowlands

07/09 – Bristol, St. Phillips Gate Arena

08/09 – Birmingham, Digbeth Arena

09/09 – Manchester, Academy 1 Manchester

11/09 – Nottingham, Rock City

12/09 – Newcastle, Northumbria SU Institute

14/09 – London, O2 Academy Brixton

15/09 – London, O2 Academy Brixton

Be Sociable, Share!