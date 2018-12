Gang Of Four : tournée anniversaire ‘Entertainment!’ et dates US en 2019

Les vétérans post-punk emmenés par l’inusable Andy Gill [photo – source Go4 FB] confirment officiellement la tenue d’une tournée anniversaire en hommage à leur tout premier album, le classique Entertainment!.

Et plus que ça, même !

–

La célébration du premier album se cantonnera a priori au Japon, courant mars 2019 (pas d’informations connues pour l’heure sur un projet de même nature en Europe). En résumé : Tokyo a du bol.

Suite à quoi, quelque temps après, les groovers se rendront sur les terres d’Ivanka, Donald et Mickey. Gill & co. viennent en effet de poster l’image suivante afin d’éclairer le public américain sur les dates et lieux.

Le nouvel album HAPPY NOW est disponible en précommande via Pledge.

> GANG OF FOUR ONLINE

– Site officiel

– Facebook

Be Sociable, Share!