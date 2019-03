Frustration + Johnny Mafia LIVE @ Cognac (Abbatoirs) le 13/04/2019… et plein d’autres dates ailleurs

Frustration, connu depuis des lustres pour son généreux pot-punk sur scène, est d’autant plus attendu à Cognac. Les Abattoirs nous signalent leur venue le 13 avril 2019… avec en première partie, les furieux jeunôts de Johnny Mafia.

–

Nous ne sommes toujours pas remis du dernier opus studio de Frustration, et ce sera l’occasion de saisir une nouvelle fois à quel point ils peuvent percuter en vrai. Avec eux, vous aurez tout : rudesse, danse, une part d’humour, un soupçon de sarcasme. Cognac ne sera d’ailleurs que l’une des nombreuses dates à l’occasion desquelles vous pourrez jouir du son rèche et remuant du groupe. De nombreuses apparitions sont programmées à partir du 23 mars.

Préparez vos tutus, ça va guincher.

