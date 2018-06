Fields Of The Nephilim : triple concert anglais fin octobre/début novembre 2018

La formation emmenée par les fondateurs Carl McCoy et Tony Pettitt, à défaut de proposer de nouvelles créations studio, a repris une activité live plus régulière après le décès du regretté Tom Edwards, guitariste régulier du groupe sur presque une dizaine d’années et ancien collaborateur et proche d’Adam Ant. C’est aujourd’hui un autre guitariste d’Adam Ant qui tient les secondes guitares aux côtés de Gav King, Adam Leach, et c’est avec ce line-up modifié que FOTN poursuit, pour l’heure, son activité live.

Adepte des séries de concert rapprochées depuis quelques années maintenant, McCoy & co. renouvellent l’expérience en Angeleterre pour la fin de l’année. Une triple expérience (les 29 et 31 octobre, final le 1er novembre), touchant les villes de Manchester, Londres et Birmingham est en effet annoncée via les sources officielles : l’automne est en ligne de mire, et les trois concerts sont annoncés comme « acte célébratore des énergies ténébreuses de Samhain ».

Une expérience redorée par la présence à l’affiche d’un groupe très très culte en les personnes des Australiens The Church, qui ouvriront chaque date pour FOTN après la sortie récente de l’album studio Man Woman Life Death Infinity.

Lancement de la vente des tickets le mercredi 13 juin sur Ticketmaster.

