Fields Of The Nephilim : guests annoncés pour le show du 22/12/2017

Fields Of The Nephilim ne déroge pas au rendez-vous londonien de fin d’année ayant vocation à célébrer l’ensemble de son oeuvre.

A défaut – sauf surprise, ce dont ils restent capables – de présenter de vraies nouvelles choses, le line-up emmené par les cofondateurs Carl McCoy et Tony Pettitt – et refondu depuis le décès, en début d’année, du guitariste devenu régulier Tom Edwards – se produira au O2 Forum Kentish Town le 22 décembre (une date initialement programmée le 21, puis déplacée) en compagnie de… Skeletal Family et de Salvation.

Un programme typé et qui risque de donner à cette soirée, baptisée Saturnalia, une saveur particulièrement old school.

Quant à l’emploi du temps de FOTN, il se charge prudemment pour 2018. Quelques dates live pointent, confirmées sur le Facebook officiel du groupe. Porto, en mars (Hard Club, le 31) et le New Waves Day Fest le 26 mai (en compagnie de Clan Of Xymox)

