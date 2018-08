Fields Of The Nephilim concentre son activité live à l’automne 2018

Toujours pas de nouvel album depuis Mourning Sun (2005), mais l’activité live se maintient pour le groupe phare du gothique anglais.

–

Alors que Fields Of The Nephilim a confirmé un peu avant le début de l’été 2018 la tenue d’une série de dates anglaises communes avec The Church en groupe d’ouverture, à cheval sur fin octobre et début novembre, McCoy, Pettitt & co. annoncent une nouvelle performance live automnale… mais cette fois, hors du pays d’origine : le show ainsi officialisé se déroulera à la Fabrik Coesfeld, deux semaines avant les concerts anglais, le samedi 13 octobre 2018.

Depuis le décès du regretté Tom Edwards, début 2017, les secondes guitares sont assurées dans FOTN par un autre fidèle d’Adam Ant, Adam Leach, aux côtés du permanent Gav King.

> FIELDS OF THE NEPHILIM LIVE @ FABRIK COESFELD 13/10/2018

– Page FB event

Be Sociable, Share!