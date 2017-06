Festival L’Homme sauvage – 29 & 30/09/2017 – Aspet (31)

L’homme sauvage en l’Homme au pays du feu rituélique du solstice d’été.

Au delà du matérialisme, la spiritualité. Quand la pensée monomaniaque s’empêtre dans les dogmes du temps alors le vent dans les feuilles, le crépitement du feu, l’odeur de l’humus humide, la cire sur le bois, la pierre à aiguiser, l’écorce du chêne, la source fraîche s’élèvent en habits de refuge.

Goût du sauvage.

Plus l’homme moderne subit sa modernité et plus grandit en lui l’homme des bois. Alors l’archaïsme se dessine comme grande source de modernité.

»Ce qui est derrière, au fond ». L’underground. C’est cela, cette onde vivante et insaisissable qui est déjà demain.

Aux premiers temps, la musique, les gestes et les symboles avaient valeur rituelle et initiatique. On usait d’un geste, d’un son, d’un symbole (totem) pour faire le rite : quitter l’enfance, préparer la chasse, solliciter la bienveillance des éléments pour les récoltes…

Tout est là, encore, aujourd’hui. Chaud sous la cendre froide.