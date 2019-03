Festival Cold Meat Industry… sur bateau

CMI, label phare des mouvances neofolk, dark ambient et noise industrial, ne développe certes plus d’activités en termes de publication, mais une mémoire s’entretient autour de la maison suédoise à travers des évènementiels ponctuels mettant en avant ses signatures phares. Et rebelotte en 2019, avec un évènement… atypique.

–

Waves Of Darkness On The Baltic Sea – c’est le nom donné à l’évènement – se déroulera du 14 au 16 septembre 2019, sous le patronage de Death Disco Productions. Le festival se déroulera sur le MS Romantika. Le navire quittera Stockholm le di manche 14 septembre à 17h00 et sera de retour à 10h30 le lundi.

Douze projets tous anciennement signés sur le label se succéderont pour un voyage sonore exceptionnel. Rome, entre autres, jouera pour la première fois en intégralité l’album Flowers From Exile, et Ordo Rosarius equilibrio présentera son prochain album Let’s Play. Quant au fondateur du label, Roger Karmanik, il sera lui-même sur scène pour une performance de son projet noise indus Brighter Death Now.

Au programme : Rome / O.R.E. / Of The Wand & The Moon / Brighter Death Now / In Slaughter Natives / Peter Bjärgö / Darkwood / Sephiroth / Spiritual Front / Triarii / Lamia Vox / Triore

Be Sociable, Share!