Fanny Ardant & Deleyaman : deux rencontres normandes avec le public fin septembre

Les très forts Deleyaman, auteurs de plusieurs albums studio poétiques, inclassables et somptueux (dont le dernier en date The Lover The Stars & The Citadel) partageront prochainement espace commun avec une certaine Fanny Ardant, en lien avec le film que cette dernière a réalisé : Le Divan de Staline, sorti début 2017. Ardant avait choisi pour son illustration sonore deux titres composés par le groupe pour l’album Second.

L’expérience film + concert aura lieu fin septembre 2017 en Normandie (Côte d’Albâtre). Seul le second évènement verra Deleyaman jouer live, le premier associant le groupe à une phase de discussion publique avec Ardant.

Obsküre est heureux de faire écho à cet évènement singulier et reproduit ci-dessous le communiqué de presse annonçant l’évènement officiellement.

–

COMMUNIQUE

Week-end rencontre

FANNY ARDANT & DELEYAMAN

Film & concert

23 et 24 Septembre 2017 – Côte d’Albâtre, Normandie

Réservations 23 Septembre : 02 35 99 25 46

Réservations 24 Septembre : 02 35 57 84 10

Le Divan de Staline, un film de Fanny Ardant, est sorti le 11 janvier 2017. Deux titres de Deleyaman « Battlefield » et « Black Rainbow » issus de leur deuxième album intitulé Second, ont été choisis par l’actrice-réalisatrice pour la bande-son.

A l’occasion d’un week-end unique, Fanny Ardant et Deleyaman se réunissent pour vous proposer deux projections-rencontres et un concert.

Projet porté par l’association IMACPC (Internationale de la musique, de l’art et de la culture Paluel, Conteville) en partenariat avec le Clos des Fées – Commune de Paluel, le Cinéma Casino St Valery en Caux, le Newport Casino Saint Valery en Caux et l’Hôtel du Casino.

Samedi soir 23 septembre au Clos des Fées – Commune de Paluel

20h30 : Projection du film Le divan de Staline, discussion avec Fanny Ardant et Deleyaman.

Entrée : 5€

Réservations au 02 35 99 25 46

Dimanche après-midi 24 Septembre au Cinéma du Casino de Saint-Valery-en-Caux

16h : Projection du film et discussion avec Fanny Ardant et Deleyaman.

Entrée : 5€

18h30 : Concert de Deleyaman au Newport, Casino de Saint-Valery-en-Caux.

Entrée libre pour le concert

Réservations au 02 35 57 84 10



> F. ARDANT & DELEYAMAN

– FB event

Paulo Branco présente Le Divan de Staline

Un film de Fanny Ardant, d’après le roman de Jean-Daniel Baltassat (éditions du Seuil/éditions Points), avec Gérard Depardieu, Emmanuelle Seignier et Paul Hamy.

SYNOPSIS

Staline (Gérard Depardieu) vient se reposer trois jours dans un château au milieu de la forêt. Il est accompagné de sa maîtresse de longue date, Lidia (Emmanuelle Seigner).

Dans le bureau où il dort, il y a un divan qui ressemble à celui de Freud à Londres. Il propose à Lidia de jouer au jeu de la psychanalyse, la nuit.

Durant le jour, un jeune peintre, Danilov (Paul Hamy) attend d’être reçu par Staline pour lui présenter le monument d’éternité qu’il a conçu à sa gloire.

Un rapport trouble, dangereux et pervers se lie entre les trois. L’enjeu est de survivre à la peur et à la trahison.

www.ledivandestaline-lefilm.com

Durée : 92 min

Distribution Alfama Films





D E L E Y A M A N

Deleyaman a été fondé en 2000 par Aret Madilian, musicien américain d’origine greco-arménienne installé en Normandie, Béatrice Valantin, la française qui est la voix féminine du groupe et Gerard Madilian le français d’origine arménienne au doudouk. En Octobre 2016, Regis Broussin aka Redge, a rejoint le groupe sur scene à la guitare et au bodhran.

Ils sont le premier groupe de musique alternative à avoir inclu un joueur de doudouk sur scène et dans leurs compositions (un instrument à vent ancien, vieux de 3000 ans).

Deleyaman est un groupe inclassable dont le son dépasse les genres habituels. Leur musique a été décrite comme éthérée, universelle et onirique.

Elle est sans doute un peu tout cela, mais pas tout à fait.

Leur son est unique, leurs influences sont multiples. Le groupe refuse la catégorisation de leur musique en un genre et ne s’intéresse aucunement aux tendances de l’industrie musicale. Ils suivent leur propre chemin hors des sentiers battus.

Leur nouvel et septième album, The Lover, The stars & The Citadel a été enregistré en Normandie auquel participe l’ami du groupe, Brendan Perry (Dead Can Dance) sur deux titres, « Escape » et « Autumn Sun ».

L’album est sorti le 18 Novembre 2016 chez Sonic Rendezvous en Europe et chez Cobraside aux Etats-Unis. Une version limité vinyle de l’album est sorti en avril 2017.

Toujours en 2016, Deleyaman a participé à l’album XX du groupe psychédélique-dub oriental BaBa ZuLa sorti chez Glitterbeat records, avec une version d’un ancien titre de BaBa ZuLa “Bir sana bir de bana” chanté par Beatrice et Aret.

Deleyaman sera en tournée en Europe en automne/hiver 2017 et aux Etats-Unis en 2018.





« D’abord axées sur la composition musicale, paysages sonores plutôt abstraits, les créations de Deleyaman laissent désormais plus de place aux textes, plus de guitares, ce qui confère un nouveau relief aux chansons. Nous renvoyant sans cesse vers une introspection, Deleyaman questionne nos propres

doutes et préoccupations. Avec la « lenteur des choses profondes » et une touche de dénonciation, dans un monde où on ne prend plus le temps… »

Aret Madilian – chant, guitare, basse, clavier, percussions

Béatrice Valantin – chant, clavier

Gérard Madilian – doudouk, shêvi

Régis Broussin – guitare, bodhran

– www.deleyaman.com

– Bandcamp

