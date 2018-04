EZ3kiel : Naphataline… again

EZ3kiel remet le couvert.

–

Les premières informations officielles sont sommaires, mais le teasing est bien là : The Naphtaline Orchestra est de retour après six ans, et donnera le 30 juin 2018 « un concert unique et exceptionnel en version XXL ».

Le projet français voyant en général les choses en grand, tenez-vous prêts pour l’annonce finale.

