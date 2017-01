Expo fanzines @ Saint-Malo – Médiathèque, 2e quinzaine de janvier

Une exposition exceptionnelle a lieu à Saint-Malo du 17 janvier au 29 janvier à la Médiathèque La Grande Passerelle. Elle se tient à l’initiative de quelqu’un qui a beaucoup travaillé sur le sujet de l’information spécialisée et éditée en mode DIY : Samuel Etienne, lui-même activiste musical forcené à l’origine de divers médias, dont le Nantais The Gossip.

EXPOSITION – Les fanzines DIY : un bricolage radical au service d’un média banal

MEDIATHEQUE LA GRANDE PASSERELLE

2 rue Nicolas Bouvier

35 400 Saint-Malo

Exposition programmée par Samuel Etienne, en écho aux ateliers de création du fanzine malouin Daedalus (ateliers proposés par l’Association Strandflat, en partenariat avec La Nouvelle Vague, à La Grande Passerelle depuis octobre 2015).

Média alternatif par essence, le fanzine est une publication en apparence banale à faible pouvoir communicationnel. Pourtant, depuis 1976 et la popularisation du fanzine do-it-yourself par le mouvement punk, ce media ne cesse de se renouveler et de s’affirmer comme le terrain idéal pour les expérimentations graphiques, littéraires et plastiques. Le fanzine DIY est un bricolage radical en ce sens qu’il tort toutes les conventions et règles des médias écrits pour les transformer en atouts communicationnels. Cette exposition montrera comment à partir d’un modèle graphique rudimentaire, celui des fanzines punks britanniques de 1976, les fanzines se sont fragmentés au cours du temps en niches singulières dont l’identité repose sur des codes esthétiques bien définis. Fanzines musicaux alternatifs, BDzines, perzines, et fanzines d’artistes constitueront la matière première de l’exposition.

Un mur de fanzines de 9 m² permettra au public de consulter ces objets médiatiques particuliers.

