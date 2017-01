Esben & The Witch : tournée début 2017

La formidable formation ethereal post-punk originaire de Brighton a annoncé la tenue d’une série de presque vingt dates en Europe, comprenant notamment des shows en Allemagne et en France.

Cette tournée démarre à la mi-février 2017 et vient en support du nouvel album sorti chez Season Of Mist début novembre dernier : une collection de quatre tableaux sonore intitulée Older Terrors.

A son propos, le groupe déclare : « Notre nouvel album, Older Terrors, a été écrit et enregistré au cours d’une année passée à Berlin, notre maison d’adoption. Nous avons mis huit ans à arriver ici, (…) enfermés dans les studios et explorant tout ce qui inspire la terreur et la crainte. L’album comporte quatre titres. Dans cette ère numérique de la musique, nous voulions créer une collection qui fonctionnait ensemble, mais qui pouvait aussi être abordée de manière séparée, chaque piste pouvant s’écouter seule, gravissant son propre chemin et racontant sa propre histoire.

Ce disque est dédié au sublime. Au Night Thoughts d’Edward Young, en passant par les visions apocalyptiques de John Martin, les incursions de Caspar David Friedrich dans la forêt et les étincelles de lumière qui scintillent en ces temps d’obscurité absolue. »

Un concert s’est finalement ajouté à la liste originelle et aura lieu dans la capitale danoise Copenhague. Une apparition d’Esben & The Witch reste aussi prévue au programme du prochain Roadburn Festival.

Dates ci-dessous.

Be Sociable, Share!