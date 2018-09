Electric Press Kit : projets live et studio

Le virulent post-punk mécanique d’Electric Press Kit (Paris) annonce son retour sur scène… et même plus que ça !

La prochaine apparition live d’EPK, ce sera le 15 septembre à l’OGIB (Montreuil).

Le show s’inscrit dans une phase préparatoire – c’est la chauffe, en quelque sorte : le groupe, en effet, est actuellement au travail sur un nouvel album studio et profitera de cette occasion pour en présenter plusieurs extraits à son auditoire. Concert spécial à ne pas rater par les adeptes, donc. On se demande même s’ils ne l’ont pas fait un peu exprès.

La sortie du nouvel album est programmée, pour l’heure, pour février 2019. Mais que ceux qui piaffent se réjouissent déjà : Electric Press Kit a récemment mis en ligne quelques friandises inédites. Il vous est donné de les goûter ici même.

INFOS & ACCÈS AU CONCERT DU 15/09

Ouverture des portes : 20H30

Métro 9 Robespierre – sortie Robespierre (à 2 minutes à pied)

01 55 86 03 71

