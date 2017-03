Drab Majesty : tournée

La France bénéficiera en 2017 de pas moins de sept (!) apparitions du projet electro-cold-post-punk de Deb Demure, à l’heure où il a sorti son second album The Demonstration. Ces shows auront lieu dans le cadre d’une imposante tournée européenne en compagnie de Cold Cave et King Dude, en fonction des dates.

Cette tournée se déroulera sur la période mars – mai.

Dates françaises :

Avril :

04/08 – FR – Lyon – Sonic

04/09 – FR – Paris – La Mécanique Ondulatoire

Mai :

16/05 – FR – Angers – Joker´s Pub

20/05 – FR – Strasbourg – Hall des Chars

22/05 – FR – Montpellier – Black Out

23/05 – FR Bordeaux – Le Wunderbar

24/05 – FR – Grenoble – LE 102

