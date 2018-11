Deleyaman LIVE ce soir au Relais (Noyelles – 80)

Attention, petit lieu. Jauge : 50 personnes.

Réservez, ou vous aurez de mauvaises surprises.

–

À la suite de sa tournée irlandaise en octobre 2018, Deleyaman démarre une nouvelle – petite ! – série de dates françaises, et dont voici la première : elle se tient aujourd’hui samedi 3 novembre à la Galerie Le Relais dans La Baie de Somme.

S’ensuivront deux autres performances : une seconde au théâtre l’Almendra le 23/11 à Rouen ; et une troisième au Château du Bec le 24/11, dans la commune de Saint-Martin du Bec.

Les voir live, c’est maintenant ou… bien plus tard, et a priori pas avant 2019. Ces dates seront en effet les seuls autres concerts de l’année pour le groupe, avant que Deleyaman ne retourne en studio pour écrire et enregistrer son huitième album. Est annoncée d’ores et déjà une sortie pour l’automne 2019.

Le Relais

Relais de la Baie

1 Route du Crotoy

80 860

RSVP : jules@julesmaxwell.com

10€

> DELEYAMANT LIVE FR 11/2018 – FACEBOOK EVENTS :

– 03/11

– 23/11

– 24/11

Be Sociable, Share!