Deleyaman & Jules Maxwell : collaboration

Les gens qui font de belles choses s’attirent forcément les faveurs de belles personnes. 2018, de ce point de vue, se dessine comme une belle année pour le groupe. Aujourd’hui, Deleyaman officialise un nouveau partenariat artistique avec Jules Maxwell.

Ce dernier vient en effet de rejoindre Deleyaman sur scène pour assurer claviers et percussions.

–

Compositeur renommé mais aussi chanteur, Jules a publié un total de quatre albums et assuré des claviers pour Dead Can Dance (!) lors de leur tournée mondiale 2012/2013, tournée venue défendre le nouvel album Anastasis. Sur son CV figure aussi un travail commun avec la dame de DCD, Lisa Gerrard, dans le cadre de la participation de Lisa au nouvel opus du Mystère des Voix Bulgares.

Les choses ne tarderont pas suite à cette officialisation. Deleyaman et Jules Maxwell seront en tournée en Irlande en octobre 2018. Lors de ce périple, Jules délivrera une setlist solo au piano avant de rejoindre Deleyaman live. Les dates irlandaises seront annoncées sous peu.

Mais il ne faudra pas forcément attendre l’Irlande. Jules accompagnera aussi Deleyaman ce week-end en France, à l’occasion de ses nouvelles apparitions sur scène.

Dates :

25.05.2018 – Château du Bec, St, Martin du Bec

26.05.2018 – Relais, Noyelles sur Mer

> DELEYAMAN ONLINE

– Site officiel

– Bandcamp

> JULES MAXWELL ONLINE

– www.julesmaxwell.com

Be Sociable, Share!