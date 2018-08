Dear Deer fait sa rentrée

Le binôme composé de Federico Iovino (Popoï Sdioh) et Sabatel (Guerre Froide, Cheshire Cat) prépare activement son retour. Sortie du second album studio, dates live – serrez les rangs.

Dear Deer dévoilera prochainement un premier extrait de son second album studio, intitulé Chew-Chew. Ce sera le 1er septembre 2018, alors grattez sur la Toile.

L’album sortira ensuite officiellement au mois d’octobre, le 11, sur Swiss Dark Nights & Manic Depression Records. Deux formats CD et vinyle sont prévus pour cette nouvelle collection aux sonorités âpres et technologiques. Un son s’ouvre, une agression demeure.

Plusieurs concerts exceptionnels succéderont à la sortie de Chew-Chew, dans des cadres à chaque fois spécifiques. Trois shows sont pour l’heure programmés avant la fin de l’année 2018 :

– 11/10/2018 : Ça joue à domicile en premier lieu, pour les présentations : la release party de l’album aura lieu à Lille, ville natale du projet (Maison Folie Wazemmes, 70 rue des Sarrazins, 59 000) / page FB event

– 20/10/2018 : Dear Deer partagera ensuite la scène avec – excusez du peu – les très cultes Tétines Noires, réactivés pour le live. Marquez d’une pierre noire cette soirée qui se tiendra au Petit Bain, à Paris (7 port de la Gare, 75 013) / page FB event

– 28/12/2018 : après Noël, c’est hors France que Dear Deer exportera ses crissements, lors d’une soirée à Budapest en compagnie de She Past Away et Rabia Sorda – prenez l’avion / page FB event

