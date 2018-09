Dead Can Dance : nouvel album (sans Lisa Gerrard ?) en novembre, tournée 2019

Cette fois, c’est officiel. Dead Can Dance est de retour… et dans pas longtemps, six ans après Anastasis.

–

Le nouvel album s’intitule Dionysus, et sortira le 2 novembre 2018. Les précommandes ont commencé sur www.deadcandance.com. Plusieurs versions seront disponibles, dont une Deluxe comprenant livre, vinyle pourpre et CD.

–

Dionysus – Tracklisting :

ACT I : Sea Borne / Liberator of Minds / Dance of the Bacchantes

ACT II : The Mountain / The Invocation / The Forest / Psychopomp

EDIT 05/09/2018 – 21h00 : selon une information transmise par Side-Line, Lisa Gerrard ne chanterait pas sur l’album cette fois-ci. Il nous paraît qu’il faille attendre confirmation ou infirmation par le groupe de cette donnée.

–

Le binôme Lisa Gerrard / Brendan Perry partira défendre ces enregistrements sur scène dans le courant de l’année prochaine. Les premières dates annoncées incluent pas moins de trois shows en France :

– 2 mai 2018 : Rennes – Le Liberté

– 11 & 12 mai 2018 : Paris – Grand Rex

Les billets seront en vente à partir du 7 septembre (ce vendredi). L’intitulé de la tournée, A Celebration, laisse entendre en outre que Dead Can Dance livrera un set anthologique, et dont le nouvel album ne sera qu’une composante parmi d’autres.

Alors, heureux ?

Be Sociable, Share!