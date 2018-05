Dark Tranquillity : dernières dates de la tournée française

Du beau monde sur scène, et les échos des derniers concerts (Lyon notamment) sont plus que bons.

Le groupe culte melodic death metal est actuellement en tournée en France pour défendre son fameux Atoma. Et Dark Tranquillity est accompagné pour cette tournée de plusieurs intervenants : Equilibrium, Black Therapy, Miracle Flair.

Dark Tranquillity jouera live le 4 juillet au Roskilde Festival.

Ne ratez pas ces dernières poccasion de les voir jouer en configuration « petite salle ».

> DERNIERES DATES :

– LIMOGES, CE SOIR 01/05/2018 @ CCM John Lennon (87)

– PARIS, mercredi 02/05/2018 @ La Machine du Moulin Rouge

