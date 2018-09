Crisis : série de dates live à la rentrée 2018

La formation emmenée par Tony Wakeford (ex-Death In June, Sol Invictus) confirme la tenue de plusieurs dates européennes sur la période septembre – novembre 2018, par la voix de Tony.

Le line-up actuel de Crisis, reformé courant 2017 et alors même que l’avenir de Sol Invictus semble en suspens, comprend outre Wakeford les personnes d’Igor Olejar (batterie, chant), Clive Giblin (guitare, chant) et Lloyd James (chant).

Crisis avait déjà donné – en compagnie de Frustration – un show à Paris au mois de février dernier, mais la crue de la Seine avait obligé le groupe à déplacer le lieu de l’évènement du Petit Bain au Trabendo. Cette fois, le Petit Bain fera partie du voyage. L’Italie est quant à elle le territoire le plus concerné par cette petite séries de shows.

Crisis live 2018

Tour dates

21/09 – Paris, France (Petit Bain) – une coproduction Au-Delà Du Silence / Petit Bain

22/09 – Madrid, Espagne

05/10 – Treviso, Italie

06/10 – Milan, Italie

07/10 – Rome, Italie

04/11 – Wroclaw, Pologne

Quant aux éditions numérique et physique du bootleg officiel Paris ’18, elles restent en vente sur Bandcamp.

Paris '18 by Crisis

