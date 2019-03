CONCOURS – 3 x 2 places à gagner pour Pink Turns Blue @ Gibus (Paris) 23/03/2019

Obsküre s’associe au Gibus Live et au Boucanier pour vous faire gagner trois lots de deux places chacun pour assister au concert de la formation post-punk phare, à Paris le samedi 23 mars 2019. Ouverture des portes 19h00.

La soirée, outre Mic Jogwer & co., mettra aussi en avant les sérieux guests Lyncelia et la soirée sera suivie d’un after post punk / cold wave assuré par DJ OxBlood.

Une nuit à ne pas rater pour les amateurs de son brut, sombre et élégant.

–

Pour tenter de gagner l’un des précieux sésames : REPONDEZ À LA QUESTION SUIVANTE en écrivant à redac.obskuremag[at]gmail.com AVANT MERCREDI 20 MARS 2019 à 20h30 :

Quel est le titre de l’album studio de Pink Turns Blue sorti en 2005, et qui a pu laisser entendre que c’était la résurrection ?

Mentionnez dans votre mail : votre NOM / votre PRENOM / votre N° DE TELEPHONE (portable si possible)

Le tirage au sort suivra et les heureux gagnants se verront notifier leur jour de gloire dans la journée du jeudi. Il leur sera demandé confirmation de leur venue par retour de mail.

NB : L’absence de réponse avant jeudi 21/03/2019 à minuit entraînera automatiquement l’attribution du lot gagné à d’autres candidats ayant aussi donné la bonne réponse… à charge pour ces derniers de confirmer à leur tour leur venue et dans le délai donné par e-mail.

Bonne chance @ tous !

> PINK TURNS BLUE ONLINE

– FB officiel

– FB event Pink Turns Blue LIVE @ Paris Gibus 23/03/2019

> GIBUS LIVE ONLINE

– FB officiel

– 18, rue du Faubourg du Temple – 75 011 Paris

> LE BOUCANIER ONLINE

– FB officiel

