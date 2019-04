CONCOURS – 2 places à gagner pour Frustration @ Abattoirs (Cognac) 13/04/2019

West Rock s’associe à Obsküre pour vous faire gagner 2 places pour le concert que donne Frustration à Cognac. C’est la semaine prochaine, samedi 13 avril 2019, dans le cadre de l’actuelle tournée des Français.

–

Le post-punk expressif et qui fait le menu du dernier album de Frustration en date (Empires Of Shame, Born Bad Records, 2016), vivra certainement des minutes de gloire ce soir-là, avec le reste du fond de catalogue. Ils savent faire, et ne seront pas seuls à l’occasion : Johnny Mafia viendra assurer la première partie pour ce concert, qui démarre à 21h00.

–

Pour tenter de gagner l’une des 2 places mises en jeu par West Rock : REPONDEZ SVP À LA QUESTION SUIVANTE en écrivant à redac.obskuremag[at]gmail.com AVANT MERCREDI 10 AVRIL 2019 à 20h30 :

Quel sont le titre et l’année de sortie du tout premier album studio de Frustration ?

Mentionnez dans votre mail en plus de votre réponse : votre NOM / votre PRENOM / votre N° DE TELEPHONE (portable si possible)

Le tirage au sort suivra et les heureux gagnants se verront notifier leur jour de gloire dans la journée du jeudi. Il leur sera demandé confirmation de leur venue par retour de mail.

NB : L’absence de réponse des gagnants contactés par la rédaction avant le jeudi 11/04/2019 à 21h00 entraînera automatiquement l’attribution des places à d’autres candidats ayant aussi donné la bonne réponse… à charge pour ces derniers de confirmer à leur tour leur venue et dans le délai donné par e-mail.

Bonne chance @ tous !

> FRUSTRATION LIVE @ WEST ROCK (GOGNAC) 13/04/2019

– Facebook event

> FRUSTRATION ONLINE

– Facebook

> WEST ROCK ONLINE

– Facebook (Abattoirs)

– 33 Rue des Gabariers – Cognac (France)

