Concerts tribute pour le 75e anniversaire de Joni Mitchell

Ca se fête : Joni Mitchell atteint les 75 ans en ce mois de novembre 2018.

–

Afin de rendre hommage à l’iconoclaste dame, un collectif d’artistes se réunit pour un double concert hommage, les 6 et 7 novembre au Los Angeles Music Center.

Parmi les artistes présents : Chaka Khan, Kris Kristofferson, Rufus Wainwright, Emmylou Harris, Glen Hansard, Norah Jones, Diana Krall, Los Lobos, Graham Nash et Seal.

Tous seront sur scène aux fins de réinterpréter des morceaux du réperoire de Joni. La codirection musicale de l’évènement est assurée par le percussioniste Brian Blade, qui a enregistré pas moins de trois albums studio avec Mitchell ; et le pianiste, compositeur et producteur/arrangeur Jon Cowherd.

Be Sociable, Share!