Collection d’Arnell-Andrea @ Paris (Bus Palladium) en février 2019

Les romantiques et intemporels Collection d’Arnell-Andréa confiment leurs intentions de réinvestir la scène avec une nouvelle annonce officielle de show live pour 2019. A l’origine du projet : un certain Le Boucanier, pardi.

La date est programmée pour le 21 février prochain. Il est annoncé comme à l’accoutumée une « relecture nostalgique et puissante ». CdAA ne seront pas les seuls à se produire sur la scène parisienne ce soir-là puisque la première partie sera constituée par une prestation façon post-punk cabaret bizarre de Katz Kab.

Obsküre est partenaire de l’évènement.

Ouverture des portes 20h

Concerts à partir de 21h

After : cold wave / post punk jusqu’à 2 h du mat avec DJ OxBlood

Préventes Digitick et Fnac

Bus Palladium

6 rue Fontaine – 75009 Paris

Métro Pigalle ou Blanche

01 45 26 80 35

> FB EVENT 29/02/2019

