Collection d’Arnell-Andréa : en concert à l’église d’Hardricourt

Les romantiques Collection d’Arnell-Andréa refont parler d’eux. Ils restent actifs et préparent de nouvelles apparitions live. La prochaine prendra d’ailleurs une dimension spéciale : elle occasionnera une performance exceptionnelle en formation musique de chambre : alto, piano, violoncelle et voix.

–

Cette performance des Orléanais aura lieu le 24 novembre 2018 et se tiendra en l’église d’Hardricourt.

L’occasion d’apprécier le son du groupe dans sa dimension nue et intime. Un son assez rare et dont la dernière sortie la plus marquante reste à ce jour l’album Vernes-Monde, en date de 2010.

> INFORMATION / RESERVATIONS

– FB event

– contact@lesfestivesdhardricourt.fr

– Tél. : 07 67 14 14 33

