Clan Of Xymox LIVE @ Bus Palladium (Paris) le 23/11/2017

A ceux qui douteraient encore de la pertinence du propos rénové fin 90’s par Ronny Moorings et ses collègues, le démenti risque d’être cinglant : les éminents Clan Of Xymox donneront une performance spéciale ce 23 novembre 2017 lors des fameuses soirées Gothiques Rock chaperonnées par Smeralda et Thierry Le Boucanier.

Les auteurs du récent et recommandable Days Of Black se produiront en effet au Bus Palladium (Paris) pour une restitution de classiques et de nouveautés, dans cette veine néo-goth rock dont ils se sont faits les chantres depuis l’album du retour Hidden Faces (1997).

My Great Blue Cadillac assureront une première partie élégante et stylée, et Obsküre est partenaire de la soirée.

Bonne nuit à tous.

