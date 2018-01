Christian Death revient en Europe en 2018, et Paris est dans le lot

Depuis mi-décembre, Maitri Nicolai et Valor Kand teasaient sur la préparation d’une nouvelle tournée européenne pour leur Christian Death. Les dates s’égrènent désormais au fil de leurs annonces sur FB.

–

Entre autres au menu, l’Espagne (deux dates : Madrid et Barcelone, fin avril 2018)… et voilà qu’une date française est confirmée pour Paris à La Machine du Moulin Rouge (ex-Locomotive).

Christian Death s’y produira en bonne compagnie, puis ses acolytes se nommeront, pour la soirée, Punish Yourself et Volker. Ca risque de pétarader et de fluorer, le 19 avril 2018.

Et ce sera un show proposé par Base Productions.

> PAGE FB EVENT

