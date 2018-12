Christian Death reviendra à Paris en 2019

Valor Kand et Maitri Nicolaï, front commun permanent de Christian Death depuis l’album Sexy Death God (1994) s’étaient déjà fendus d’une date parisienne pour défendre leur dernier album studio, The Root Of All Evilution.

Ils remettent le couvert à la mi-juin, et en bonne compagnie.

–

Car c’est avec personne d’autre que les très cultes Little Nemo, tenants d’une fort renommée coldwave/touching pop, que les Américains prendront possession de la scène du Gibus – et ce sous l’oeil benveillant du Boucanier, initiateur de la soirée.

Little Nemo*, reformés en 2009, proposeront certainement une relecture de leurs anciens classiques, augmentée d’extraits de leur dernier album en date, Out Of The Blue.

> GIBUS LIVE 13/06/2019 – Horaires

Ouverture des portes du Gibus : 19h00

Concerts à partir de 20h00

After mix gothic rock : Lady Agnes

> GIBUS LIVE

18, Rue du Faubourg du Temple

75 011 Paris

> CHRISTIAN DEATH + Little Nemo @ Gibus, Paris – 13/06/2019

– FB event

–

* (À noter : une autre apparition de Little Nemo à Paris est programmée début 2019 à L’International (5 Rue Moret – XIe) : ce sera le 12 janvier 2019 avec Golden Apes, Myselfson et Trouble Fait’)

Be Sociable, Share!