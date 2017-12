Ce soir : Wolves In The Throne Room + Misanthrope + LizZard + Treha Sektori @ CCM John Lennon (Limoges – 87)

Soirée pas piquée des hannetons que celle qui s’annonce ce soir au CCM John Lennon (Limoges – 87) en guise d’étape n°1 du Festival de Noël, rendez-vous annuel des adeptes de metal de Centre-France et d’ailleurs.

Programme fort éclectique, en effet, que celui proposé par la coproduction signée Execution Management + Megablast, avec les trop rares et fort renommés Wolves In The Throne Room (alléchant ! Ils étaient hier soir à paris, demain à Toulouse). WITTR sont en Europe pour une série de dates formant le Thrice Woven Tour.

Le programme est complété par les éternels Misanthrope, le trio pointu LizZard et le projet dark ambient culte de Dehn Sora, Treha Sektori. A vos marques.

Ouverture des portes : 19h30.

> FACEBOOK EVENT

Be Sociable, Share!