Brendan Perry : lancement de la tournée solo ce soir @ La Souterraine (23)

Ce soir, le fondateur et leader de Dead Can Dance lance une nouvelle tournée solo.

Photo n&b (Rennes 2016) : Jérôme Sevrette

–

Même la presse locale en parle, c’est dire !

Brendan est actuellement en réflexion sur la composition d’un nouvel album solo, dont l’achèvement devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année. Au menu ce soir à la Souterraine (au Centre Yves Furet), en contexte intimiste voulu par Perry : accents soul, musiques du monde, chansons en anglais et portugais, et certainement quelques clins d’œil à Dead Can Dance. Le début de nouvelles choses, en amont de la prochaine tournée de DCD, qui passera par la France dans quelques mois. Autres pays visités par Brendan pour sa tournée européenne : Suisse, Belgique, Pays-Bas, Allemagne.

> FB EVENT

Be Sociable, Share!