Brendan Perry (Dead Can Dance) : dates solo en France

Un homme seul peut occuper la scène. Ce n’est qu’en mai que vous retrouverez Dead Can Dance, avec Lisa Gerrard ET Brendan, ensemble sur scène.

En attendant… une mise en bouche inespérée. Perry, solo. Live. Rien que ça.

–

Trois mois avant les shows français de Dead Can Dance pour le prochain Dionysus, le compositeur du groupe culte donnera plusieurs concerts en notre beau pays. Les premières dates qui nous sont connues sont pour l’heure :

– le vendredi 01/02/2019 : La Souterraine – Centre Yves Furet (23) (date dont Obsküre sera partenaire) // mise en vente des tickets à partir du 27 septembre

– le mardi 05/02/2019 : Strasbourg – La Laiterie

– le mercredi 06/02/2019 : Paris – Le Petit Bain

– le vendredi 08/02/2019 : Duclair – Théâtre (76) // réservations ici.

Perry sera accompagné de deux musiciens, Astrid Williamson et Richard Yale, et nous présentera ses nouveaux titres – son troisième album solo sort à l’automne 2019 – année chargée pour notre homme ! – ainsi que des compositions de ses deux précédents opus solo. Au vu de la qualité du dernier Ark, il y a de quoi saliver

