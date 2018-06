Atonalist (feat. Gavin Friday) + Machinalis Tarantulae + DJ sets : le 22/09 @ Paris

Ceux d’entre vous qui aimeraient voir ce dont est aujourd’hui capable l’ex-Virgin Prunes Gavin Friday en seront bientôt pour leurs frais, puis le charismatique bonhomme vient au Petit Bain donner un show en compagnie du projet Atonalist, fin septembre.

–

Une occasion rare : concert unique, messieurs-dames, suivi d’une soirée DJs pas piquée des vers.

Le nombre de places s’avérant limité, ne tardez pas trop à prendre vos précautions.

Conseil d’ami.

–

Communiqué de presse :

Le laboratoire Chromatique et Audiotrauma sont fiers de vous annoncer la participation, pour un concert unique, de Mr Gavin Friday (Virgin Prunes) au concert d’Atonalist (avec qui il a enregistré un album l’année dernière) le 22 septembre au Petit Bain @ Paris.

Pure moment de poésie musicale expérimentale l’album Atonalism est un petit bijou post-industriel et les apparitions live de Gavin Friday sont d’autant plus rares qu’elles sont précieuses.

Ne ratez surtout pas ce moment unique !!!

Ils seront accompagnés par Machinalis Tarantulae (nouveau duo du projet de Justine Ribiere & miss Z [ex-Punish Yourself]). Un univers atypique, mélancolique, ou gambe, rythmiques et guitare s’entrecroisent : le résultat est extravagant et prenant.

Nous vous invitons, ensuite, chères créatures nocturnes, à rester avec nous sur le dancefloor jusqu’à l’aube pour une deuxième partie de soirée où corps et esprits succomberont aux vagues successives des DJs :[S20]:, Arco Trauma, Sarah Bristol et l’Angoisse.

> FB EVENT

> RESERVATIONS

ATONALIST FEAT. GAVIN FRIDAY

+ Machinalis Tarantulae

+ Club

:[S20]: (Düsseldorf)

Arco Trauma (Strasbourg)

Sarah Bristol (Paris)

L’angoisse (Paris)

Concerts : 20h30

20€ (+1€ de frais) en préventes / 25€ sur place

Club : 00h00

10€ (+1€ de frais) en préventes/ 12€ sur place

Be Sociable, Share!